Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc tài trợ thiết bị giáo dục và hỗ trợ sửa chữa nhà tại phường An Phú

(QNO) - Tại buổi làm việc với phường An Phú (TP.Tam Kỳ) vừa qua, đại diện tổ chức Làng Hoa sen Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam bàn thảo với địa phương về việc tài trợ thiết bị giáo dục và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (áo xanh bên phải) tiếp và làm việc với đại diện tổ chức Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: CTV

Theo chương trình hoạt động năm 2023, tổ chức Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiến hành hỗ trợ công tác giáo dục cho Trường Mầm non Ducksan Tam Kỳ để trang bị máy chiếu, máy tính bàn học và tủ ngăn kéo phục vụ cho công tác dạy và học của trường với kinh phí 111 triệu đồng.

Ngoài ra, Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho bà Trương Thị Phú (khối phố An Hà Nam) và bà Nguyễn Thị Huệ (khối phố Phú Phong) thuộc đối tượng người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Phú với tổng kinh phí 163 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc đã quan tâm, hỗ trợ địa phương về phát triển giáo dục và an sinh xã hội. Phường An Phú sẽ phối hợp với các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động hỗ trợ, phấn đấu đến ngày 18/11/2023 hoàn thành các công trình, phần việc để bàn giao đưa vào sử dụng.