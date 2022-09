Lắng nghe tiếng nói người dân

Các diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp với các cơ quan tổ chức đã phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Huyện Thăng Bình tập trung cải cách hành chính để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Tiếng nói từ cơ sở

Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022” được Mặt trận huyện Thăng Bình tổ chức mới đây thu hút đông đảo người dân tham gia. Về xây dựng Đảng, nhiều ý kiến của người dân cho rằng, trong phát triển đảng viên mới, huyện cần quan tâm dự nguồn phát triển trong học sinh, sinh viên ở các trường học và người lao động tại các doanh nghiệp.

Với các đảng viên trẻ đang làm ăn ở xa cần có giải pháp để quản lý, sinh hoạt thống nhất cho các chi bộ thôn, khu phố. Về xây dựng chính quyền, người dân nói việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc; thủ tục, hồ sơ rườm rà, gây phiền hà. Qua đó, đề nghị chính quyền có phương án chấn chỉnh và nghiên cứu có giải pháp giải quyết giấy tờ nhanh chóng cho nhân dân.

Trong xây dựng các dự án, các cơ quan chức năng cần chú trọng quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát huy dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Một người dân ở thị trấn Hà Lam nói: “Chính quyền cần lập hồ sơ dự án ngay từ đầu năm và triển khai thi công trong mùa khô. Đối với các dự án vướng mặt bằng, cần giải phóng xong mặt bằng mới tiến hành thi công, tránh tình trạng thi công bị vướng thì dừng lại. Cần có phương án thu hồi các dự án treo nhiều năm không triển khai thực hiện được”.

Thăng Bình tổ chức diễn đàn “Góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” năm 2022. Ảnh: Q.V

Một người dân khác cho rằng, dự án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam đến năm 2030 đã được thông qua nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm, đề nghị có phương án từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai các danh mục dự án.

Chính quyền cần quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhà bia Văn Thánh, đình Tiền hiền Hà Lam cũng như nghiên cứu trồng lại sen trong bàu Hà Kiều để phục dựng lại nét văn hóa truyền thống.

Diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022” được Mặt trận huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức cũng thu hút nhiều ý kiến tâm huyết của người dân.

Đa số người dân bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của lực lượng công an trong giữ vững an ninh trật tự và trấn áp tội phạm; ghi nhận đóng góp của lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân địa phương mong muốn lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang xuất hiện ngày một nhiều; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân; triển khai hiệu quả hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy dân chủ

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Công an huyện Thăng Bình đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi, thắc mắc của người dân trên các lĩnh vực; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của người dân đối với lực lượng công an, nhất là về ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân, công tác tiếp nhận và xử lý tin báo các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự.

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, sẽ đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân đồng thời có các giải pháp để thực hiện các kiến nghị của người dân. Diễn đàn đã thật sự trở thành cầu nối giữa công an với nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, trên thực tế, để phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp huyện, xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Việc thu thập ý kiến góp ý của nhân dân sẽ tiếp tục được thực hiện định kỳ, thường xuyên và đột xuất như thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, họp cộng đồng, đối thoại với người đứng đầu…

Qua từng diễn đàn, MTTQ các cấp đều tổng hợp tình hình, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, báo cáo cấp ủy, chính quyền để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các mặt tích cực, khắc phục kịp thời hạn chế.

“Thông qua diễn đàn, các cấp ủy, chính quyền đã nhận được nhiều thông tin giá trị từ nhân dân, giúp nhận định sát tình hình, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, triển khai tốt hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” - ông Nguyễn Thanh Phong nói.