Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(QNO) - Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 19.1, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, chúc tết, tặng quà 10 gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng do công an tỉnh phụng dưỡng tại xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc)

Đại tá Huỳnh Sông Thu thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Đại Thắng. Ảnh: M.T

Đại tá Huỳnh Sông Thu ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân. Đồng chí Huỳnh Sông Thu khẳng định những cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh trân trọng, biết ơn và trở thành tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, noi theo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đại tá Huỳnh Sông Thu kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình năm mới được nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.

Nhân dịp này, đoàn công tác của đồng chí Huỳnh Sông Thu cũng đã thăm, tặng quà chúc tết cấp ủy, chính quyền xã Đại Thắng; tặng quà, động viên lực lượng công an xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cho người dân vui tết, đón xuân an toàn.