Lãnh đạo huyện Bắc Trà My thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

(QNO) - Sáng nay 21/11, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My thăm một gia đình ở xã Trà Giang có người thân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: TÚ VÂN

Thăm 7 gia đình trên địa bàn có người thân tử vong do tai nạn giao thông, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My chia sẻ với mất mát to lớn của các gia đình và trao tặng mỗi gia đình 2 triệu đồng, động viên người thân sớm ổn định cuộc sống.

Đợt này, Ban An toàn giao thông huyện Bắc Trà My cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; kêu gọi sự chung tay của tổ chức, cá nhân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi, chia sẻ với nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra.