Lãnh đạo huyện Tiên Phước lắng nghe tâm tư của phụ nữ yếu thế

(QNO) - Sáng nay 10/10, Hội LHPN huyện Tiên Phước tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo huyện với phụ nữ yếu thế và cán bộ phụ nữ 15 xã, thị trấn.

Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo huyện Tiên Phước với phụ nữ yếu thế và cán bộ phụ nữ cơ sở. Ảnh: N.HƯNG

Những năm qua, huyện Tiên Phước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, phụ nữ lao động sản xuất; cổ vũ, động viên các tầng lớp phụ nữ hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận phụ nữ yếu thế thiếu các điều kiện phát triển sản xuất, thiếu kiến thức, vốn và việc làm.

Phụ nữ nêu kiến nghị đến lãnh đạo huyện Tiên Phước. Ảnh: N.HƯNG

Tại diễn đàn, phụ nữ mong muốn huyện quan tâm có ý kiến với cấp trên về danh mục thuốc bảo hiểm y tế, bởi phần lớn thuốc điều trị bệnh nan y nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo; mong muốn được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo giống như hộ nghèo.

Một số ý kiến cho biết nhà cửa bị xuống cấp không có khả năng sửa chữa, nhất là mùa mưa bão sắp đến, do đó mong huyện quan tâm hỗ trợ. Vấn đề trồng rừng chống sạt lở ở khu vực núi Đầu Voi (xã Tiên An); tạo điều kiện cho phụ nữ đồng bào dân tộc Co phát triển kinh tế... cũng được đại biểu phản ánh, kiến nghị.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước giải đáp ý kiến của phụ nữ. Ảnh: N.HƯNG

Tất cả câu hỏi, kiến nghị được lãnh đạo huyện cùng các cơ quan, ban ngành, hội phụ nữ ghi nhận và trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm. Lãnh đạo huyện cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phụ nữ khó khăn, đặc biệt là phụ nữ yếu thế để các hộ không bị bỏ rơi trong xã hội.