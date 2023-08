Lãnh đạo thị xã Điện Bàn đối thoại với phụ nữ

(QNO) - Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, ô nhiễm môi trường, vướng thực hiện các chế độ chính sách, lao động, việc làm dành cho phụ nữ… là những chủ đề được xới lên trong buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã Điện Bàn với hội viên phụ nữ trên địa bàn diễn ra sáng nay 31/8.

Vấn đề bạo lực gia đình được nhiều hội viên phụ nữ phản ánh tại buổi đối thoại. Ảnh: V.L

Dai dẳng bạo lực gia đình

Trong số 34 câu hỏi gửi ban tổ chức cũng như phát biểu tại buổi đối thoại, nhóm vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình thu hút sự quan tâm nhiều nhất của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Kim Liên (phường Điện Thắng Trung) đặt câu hỏi, liệu có giải pháp nào chấm dứt bạo lực gia đình, nhất là đối với những phụ nữ nơi khác đến làm công nhân, lao động trong các nhà máy cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bà Liên nhìn nhận, thời gian qua bạo lực gia đình ngày càng gia tăng, tuy nhiên phần lớn phụ nữ ngại tố giác, bởi lẽ khi gửi đơn đến cơ quan chức năng, nạn nhân chưa chưa được bảo đảm an toàn về mặt tinh thần, sức khỏe, tính mạng. Chưa kể, trong trường hợp có thương tích do bạo lực gia đình gây ra, phụ nữ gửi đơn đến cơ quan công an tại địa phương vẫn chưa được bảo vệ an toàn, kéo dài thời gian thụ lý đơn, thẩm định thương tích...

Bà Nguyễn Thị Xuyến – phụ nữ phường Điện Phương phản ánh, quy trình và các quy định xử lý vụ việc liên quan bạo lực gia đình còn nhiều bất cập. Công tác phát hiện, báo tin bạo lực gia đình còn chậm, chồng chéo và chưa thống nhất nơi phụ trách nhận tin, do đó dẫn đến xử lý các vụ việc bạo lực gia đình chậm trễ, vậy nên các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần có biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn lắng nghe, trao đổi với những phản ánh từ phụ nữ. Ảnh: V.L

Thượng tá Trần Mẫu – Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn thông tin, so với nhiều địa bàn khác số vụ việc liên quan bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, trong một số vụ việc sau khi nhận được thông tin trình báo cơ quan chức năng khó xử lý do nạn nhân yêu cầu không xử lý theo pháp luật bởi lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần của nạn nhân sau này.

“Khi nhận được thông tin tố cáo vụ việc, cơ quan công an sẽ đến điều tra xác minh, nếu hành vi bạo lực cấu thành hình sự thì sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự, nếu chỉ ở mức xử lý hành chính sẽ đề nghị xử lý hành chính nhưng phần lớn nạn nhân sau đó rút đơn tố cáo” - Thượng tá Trần Mẫu nói.

Trong khi đó, theo ông Trần Hải Vân – Phó Bí thư Thị ủy Điện Bàn, tất cả bạo lực gia đình xảy ra, dù xử lý thế nào phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi. “Trong trường hợp xử phạt hình sự thì gánh nặng đè lên phụ nữ nhiều hơn, như phải tự chăm lo con cái, bị xáo trộn cuộc sống. Do vậy, ít phụ nữ tố cáo các hành vi bạo lực gia đình” - ông Vân phân tích.



Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Theo bà Nguyễn Thị Nam Hải – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn, mục đích diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với hội viên phụ nữ nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các vấn đề như bình đẳng giới, xâm hại trẻ em, chính sách bảo trợ xã hội cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, bảo vệ môi trường…

Hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng để phụ nữ Điện Bàn mạnh dạn phản ánh, đề đạt những kiến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho phụ nữ. Ảnh: V.L

Tại buổi đối thoại, do giới hạn thời gian nên chỉ có 11 ý kiến phát biểu. Trước đó, 34 câu hỏi cũng đã được phụ nữ gửi đến ban tổ chức có nội dung liên quan tình trạng xâm hại trẻ em; vệ sinh môi trường, nước sạch; chuyển đổi số, an ninh mạng; vay vốn, khởi nghiệp, đào tạo việc làm, chế độ chính sách dành cho phụ nữ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...



Hơn 200 phụ nữ và Bí thư các xã phường trên địa bàn thị xã đã cùng tham dự buổi đối thoại. Ảnh: V.L

Ông Phạm Minh Dũng – Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho biết, bảo vệ quyền lợi phụ nữ đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới. Điều quan trọng là tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả.

Cho nên, cần tăng cường công tác giáo dục pháp luật gắn với chương trình, kế hoạch, giải pháp, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, đoàn thể… nhằm bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm phụ nữ. Trong đó, Hội LHPN phải đại diện cho quyền lợi chính đáng và hợp pháp của phụ nữ.

Theo ông Phạm Minh Dũng, từ các ý kiến phản ánh, đề xuất của phụ nữ, Thị ủy Điện Bàn sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thấu đáo. Riêng các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở cũng phải thực sư quan tâm hỗ trợ hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ phụ nữ, hạn chế mức thấp nhất bạo lực gia đình và xâm phạm trẻ em xảy ra trên địa bàn.