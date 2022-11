Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

(QNO) - Sáng nay 21/11, tại Trường Cao đẳng Quảng Nam, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), nhằm hưởng ứng các hoạt động nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kêu gọi mỗi người hãy lưu thông có trách nhiệm. Ảnh: C.T

Theo ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 131 vụ TNGT, gây tử vong 112 người, làm thương tật 104 người. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 7 vụ (giảm 5,1%), tăng 12 người chết (tăng 12%), tăng 11 người bị thương (tăng 11,8%).

Phía sau những mất mát thương tâm do TNGT là niềm đau xót tột cùng của người ở lại, là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người bị nạn và cả người thân, gia đình và bè bạn của họ. Hệ lụy của TNGT là rất nhiều em nhỏ mất đi cơ hội đến trường, thanh thiếu niên không còn tuổi trẻ để học tập và lao động, cha mẹ già không còn nơi nương tựa, đói nghèo ập đến với nhiều gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại biểu các ngành và hơn 200 sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: C.T

Năm 2022 là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. Đây là sự kiện đặc biệt với nhiều ý nghĩa hết sức nhân văn. Thông qua các hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT trên địa bàn Quảng Nam nói riêng; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT để phòng tránh TNGT; kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng quà nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT. Ảnh: C.T

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết, hiện nay tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, số người chết và bị thương do TNGT tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Vì vậy, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa, quyết tâm cao độ hơn nữa nhằm hướng đến một xã hội bình yên, giảm thiểu đến mức thấp nhất những đau thương, mất mát do TNGT.

“Tôi kêu gọi mỗi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân, tổ chức phải là những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm ATGT cho trẻ em” - đồng chí Nguyễn Hồng Quang nói.

Tặng mũ bảo hiểm cho sinh viên tại lễ tưởng niệm. Ảnh: C.T

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang nhắn gửi, hãy vì niềm thương xót người đã mất mà hành động cho sự an toàn của người đang sống. Mỗi người dân, hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội, hãy tự giác chấp hành các quy định về ATGT để ngăn chặn thảm họa TNGT.