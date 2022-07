[LIVE] - Đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp

(QNO) - Đúng 8h sáng nay 31.7, tại UBND tỉnh đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Dự đối thoại trực tiếp có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, cùng gần 200 công nhân, người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành tham dự và tham gia đối thoại.

Ông Phan Ngọc Đào - Giám đốc Công ty CP Hồng Đào Chu Lai (Núi Thành) hỏi 3 nội dung: (1) Khu công nghiệp Chu Lai là khu công nghiệp lớn nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy công cộng hiện nay chưa có, rất nguy hiểm và mất an toàn nếu xảy ra sự cố. (2) Cần có chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CNLĐ vì họ không đủ điều kiện mua đất mua nhà. Cần bố trí quỹ đất dành làm nhà cho CNLĐ. Nếu có đất, DN sẵn sàng làm nhà ở cho CNLĐ thuê lâu dài. Quy hoạch khu nhà ở CNLĐ phải gắn liền với chợ, nhà trẻ, trường học... (3) Hiện nay dọc theo khu công nghiệp ở Chu Lai hình thành nhiều quán cóc ven đường, điều này khiến giao thông bị cản trở, xảy ra tai nạn giao thông cũng chính là tai nạn lao động nếu người LĐ trên đường đi làm hay đi về.

: (1) Xe cộ lưu thông tốc độ cao trên quốc lộ 1 qua Núi Thành, nguy hiểm cho CNLĐ nhất là trong giờ cao điểm. (2) Hiện nhiều DN nợ BHXH nhưng người LĐ không có thời gian đi kiện tụng. Cần có chế tài thế nào, tỉnh có đơn vị nào hỗ trợ người LĐ trong việc kiện tụng các đơn vị nợ BHXH làm ảnh hưởng quyền lợi người LĐ? (3) Giá cả tăng cao theo giá xăng dầu, nhưng khi giá xăng giảm thì giá không giảm? Tỉnh có giải pháp nào kiểm soát giá cả hay không?

Chị Mai Thị Thu Hà – Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam: Việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho CNLĐ, công ty đã nộp hồ sơ cho 130 người LĐ cho Phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình, nhưng CNLĐ chưa nhận được hỗ trợ? Bao giờ chúng tôi có thể nhận được? Hiện nay tín dụng đen đang khiến đời sống CNLĐ, do thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa khi người LĐ của công ty có đi vay bên ngoài? Có giải pháp gì để hỗ trợ CNLĐ, răn đe các đối tượng tín dụng đen?

Chị Nguyễn Thị Hà Na - Công ty TNHH MTV PanKo Tam Thăng.

Chị Nguyễn Thị Hà Na - Công ty TNHH MTV PanKo Tam Thăng: Về vấn đề giao thông tại khu công nghiệp: Ngay tại ngã tư gần cổng KCN đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm tại ngã tư xin đề xuất lãnh đạo cho lắp đặt hệ thống đèn giao thông. Trục đường chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng nối từ quốc lộ 1 vào KCN, đã đưa vào vận hành từ lâu, lượng giao thông tại đây rất lớn, đặc biệt là số lượng xe tải, xe containner, với đặc thù là KCN nên đa số các công ty thường xuyên tăng ca, làm đêm và tan ca về ban đêm, thế nhưng trục đường rất nhiều xe cộ ra vào lại không có hệ thống đèn chiếu sáng rất nguy hiểm, người lao động đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh những tại nạn đáng tiếc, đặc biệt là vào mưa bão sắp đến.

Thượng tá Phan Phước Viên.

Thượng tá Phan Phước Viên - Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế (Công an Quảng Nam): Tín dụng đen là vấn đề nhức nhối hiện nay, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với vấn đề này. Tín dụng đen rất phức tạp và gây nhiều phiền toái cho người liên quan. Xử lý khó do thỏa thuận miệng, việc thu thập dữ liệu, chứng cứ khó. Nhưng công an tỉnh đã rất nỗ lực xử lý vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. CNLĐ cũng cần hết sức cảnh giác đối với vấn đề này, cần tiếp cận các kênh tín dụng chính thức, không nên tiếp cận tín dụng đen.

An toàn giao thông tại KCN Tam Thăng, đặt tín hiệu, biển báo thuộc chức năng các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, nên kiến nghị tỉnh có chỉ đạo các đơn vị chủ trì thực hiện lắp đặt. Lực lượng công an liên tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nhất là xử lý nồng độ cồn, xe quá khổ quá tải.