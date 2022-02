Lời cảm tạ

(QNO) - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam;



- Đồng chí Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội;

- Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên thường trực, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương;

- Đồng chí Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố Đà Nẵng;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, chính trị xã hội thuộc tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Công an quận Thanh Khê, Công an phường Thanh Bình - quận Hải Châu, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án quận Thanh Khê (Đà Nẵng);

- Thành ủy – Thị ủy - Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh;

- Văn phòng HĐND - UBND, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng NN-PTNT huyện Bắc Trà My; Đảng ủy HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Trà My; Đảng ủy, HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Trà Sơn, Trà Dương, Trà Nú của huyện Bắc Trà My;

- Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Nội vụ, Phòng NN-PTNT huyện Đại Lộc; Đảng ủy HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Hiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp huyện Đại Lộc;

- Đảng ủy, HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hải, huyện Thăng Bình;

- Các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Nam;

- Hội đồng hương Quảng Nam và Hội đồng hương Bắc Trà My tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội đồng gia tộc - tộc Bùi, bà con họ hàng nội, ngoại, thông sui gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi, là ông Bùi Văn Tân, sinh năm 1940 tại thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Do tuổi cao, sức yếu đã từ trần lúc 2 giờ 5 phút ngày 6 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mồng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, hưởng thượng thọ 83 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang gia tộc tại Hóc Thị, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc;

Tập thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam; Chi ủy, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận, Hội Người cao tuổi, các đoàn thể xã Đại Hiệp và bà con nhân dân thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp; dịch vụ tang lễ Hoàng Sinh đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng;

Xin trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân đến thăm viếng và dự lễ tang đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình mong quý vị niệm tình lượng thứ và thông cảm.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Bà quả phụ: Phạm Thị Lê

Con trai trưởng: Bùi Văn Thảo

Con rể: Trần Anh Tuấn