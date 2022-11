(QNO) - Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm tạ và cảm ơn chân thành sâu sắc tới:

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh Quảng Nam.

Đồng cảm ơn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Đảng ủy, UBND nhân các xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ; các phòng, văn phòng, ban Tài chính, đơn vị cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam

Cảm ơn bà con, thân bằng quyến thuộc hai bên nội ngoại; gai đình thông gia, sui gia, bạn bè thân hữu gần xa; bà con lối xóm đã đến chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa, lời chia buồn và tiễn đưa chồng, bố chúng tôi là ông Nguyễn Thành Hưng (SN 1943, nguyên quán phường An Phú, TP.Tam Kỳ, hiện trú tại phường Trường Xuân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Kiểm tra Đảng Huyện ủy Tam Kỳ; đảng viên Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng), do lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 16 giờ 8 phút ngày 21/11/2022 (nhằm ngày 28/10 năm Nhâm Dần) về nơi an nghỉ cuối cùng, hưởng thọ 80 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi khiếm khuyết, xin niệm tình lượng thứ.

Thay mặt gia đình:

Vợ: Nguyễn Thị Nga

Con trai: Nguyễn Thành Duy