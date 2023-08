Lời cảm tạ

(QNO) - Với lòng thành kính, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và trân trọng cảm ơn:

Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Nội vụ và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, của huyện Đại Lộc, của xã Đại An (Đại Lộc), cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện... nơi anh chị em, con cháu trong gia đình chúng tôi đang sinh sống, công tác;

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang, các xã của huyện Tây Giang; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Nội vụ, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã trong tỉnh;

Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hà Đông; Hội Nhà báo, Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam cùng các phóng viên, nhà báo của tỉnh đã đến phúng điếu, chia buồn cùng gia đình.

Cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội người cao tuổi, các chư tộc phái, Hội đồng gia tộc Nguyễn Hữu làng Phước Yên (xã Đại An, Đại Lộc), làng Phúc Khương (xã Đại Cường, Đại Lộc); bà con cô bác, thông sui gia, anh chị em, con cháu và bạn bè thân hữu gần xa... đã thăm, viếng, phúng điếu và cùng lo mọi chuyện hậu sự cho ông, cha của chúng tôi chu đáo, ấm cúng, rất viên mãn.

Xin được cảm ơn sâu sắc Đại đức Thích Đồng Nhãn - trụ trì chùa Hà Tân (xã Đại Lãnh, Đại Lộc), Thầy Thích An Minh - chùa Thiên Trúc (TP.Hồ Chí Minh)… cùng đội Tổng mục làng Phước Yên, đội Kèn Tây TP.Đà Nẵng, dịch vụ tang lễ Văn Sinh… đã quan tâm, thực hiện đầy đủ các nghi thức hành lễ rất nghiêm trang để đưa ông, cha của chúng tôi là NGUYỄN HỮU BÍCH - sinh năm 1930, quê quán: làng Phước Yên, thôn Phú Phước, xã Đại An, huyện Đại Lộc, từ trần vào lúc 16h05 phút ngày 9/8/2023 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Quý Mão) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ!

Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Con trai thứ: NGUYỄN HỮU SÁNG