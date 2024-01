Mang “Xuân ấm” đến với đồng bào vùng cao Phước Đức

(QNO) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, ngày 25/1 Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình xã hội, tình nguyện hướng về xã kết nghĩa Phước Đức (huyện Phước Sơn).

Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.DUY

Tại chương trình, đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 50 phần quà cho người có uy tín, gia đình chính sách và 100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 110 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đồng thời, đoàn cũng trao tặng UBND xã Phước Đức 50 bình chữa cháy và lắp đặt 2 điểm chữa cháy công cộng, mở 1 “Gian hàng 0 đồng” và 2 điểm cắt tóc miễn phí cho các em học sinh và bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: T.DUY

Được biết, tổng giá trị các phần quà được trao tặng tại chương trình tình nguyện xã hội lần này lên đến hơn 120 triệu đồng.

Song song với các hoạt động thiện nguyện, đoàn công tác cũng đã tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân; mở điểm hỗ trợ chuyển đổi số và cài đặt tài khoản định danh điện tử, cũng như giải quyết thủ tục về hộ khẩu, CCCD cho người dân có nhu cầu.

“Gian hàng 0 đồng” cho bà con vùng cao Phước Đức. Ảnh: T.DUY

Hoạt động lần này nằm trong khuôn khổ chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương” được duy trì thực hiện thường xuyên, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ - phụ nữ Công an nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công cách mạng, hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho bà con vùng cao. Ảnh: T.DUY

Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng Công an Quảng Nam, củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân xã Phước Đức với lực lượng Công an.

Từ tình cảm gắn bó giữa công an nhân dân và đồng bào địa phương, đoàn công tác kêu gọi người dân tích cực giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Phối hợp với các đơn vị tặng bình chữa cháy và xây dựng điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã. Ảnh: T.DUY

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng 3 phần quà Tết cho UBND xã, Công an xã Phước Đức và tập thể giáo viên và học sinh trường Mẫu giáo Họa Mi.