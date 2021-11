Miền núi đề phòng lũ quét các sông suối và sạt lở đất

(QNO) - Chiều nay 29.11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, mưa lớn trong 24 giờ qua gây thiệt hại đất sản xuất trồng trọt, sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ một số vùng.

Người dân bị mắc kẹt tại điểm sạt lở lớn tại Km800+300 (P) trên quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Giác. Ảnh: V.B

Mưa lớn gây sạt lở, bồi lấp một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Chính quyền 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My phải sơ tán 11 hộ dân (53 nhân khẩu) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các tuyến giao thông bị ách tắc do sạt lở tập trung ở quốc lộ 40B, đoạn xã Trà Sơn (Bắc Trà My) và xã Trà Don (Nam Trà My).

Mố cầu đường bê tông dẫn lên khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng (Nam Trà My). Ảnh: TM.

Cụ thể, tại Nam Trà My, xã Trà Linh có tuyến Tak Pong – Tak Ngo, tuyến Tak Ngo - Măng Lùng bị cô lập hoàn toàn. Tại xã Trà Leng, cầu Sông Leng (tuyến Trà Dơn - Trà Leng), mưa lũ làm xói lở tứ nón bảo vệ mố cầu, hiện chính quyền cấm người và phương tiện qua lại.

Tuyến Trà Vân - Trà Vinh tạm thời chưa lưu thông được do mưa lớn ngập cống. Ngoài ra, các xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang bị cô lập do sạt lở trên các tuyến đường và các ngầm tràn bị ngập sâu trong nước.

Tại Bắc Trà My, một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, như tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua địa phận xã Trà Giác, tuyến tổ 10 thôn 1, thôn 3 (xã Trà Giáp); khu vực đồi núi Chim, tổ Đàng Bộ, khu vực đường tây thị trấn…

* Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, dự báo từ nay đến ngày 1.12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa ở các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương phía Bắc phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 80mm.



Hiện nay, mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động I đến trên báo động I. Dự báo, từ chiều nay 29.11 đến ngày 30.11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn ở mức báo động I đến báo động II; trên sông Tam kỳ ở mức báo động I đến trên báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang và một số xã vùng núi huyện Núi Thành, Phú Ninh. Còn nguy cơ cao xảy ra ngập úng những vùng trũng thấp, ven sông suối tại Tam Kỳ, Hội An và thị trấn Núi Thành.