Mở rộng lưới an sinh

Lưới an sinh được mở rộng và người dân được bảo vệ cuộc sống từ các chính sách an sinh xã hội liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội đặt quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh cho nhân dân.

Tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người khó khăn là hoạt động thiết thực đang được triển khai nhằm sẻ chia với người dân. Ảnh: D.L

Từ cơ sở



Tại Công ty CP Prime Đại Lộc hiện có 750 lao động đang làm việc. Theo ông Đào Duy Hưng - Phó Giám đốc Công ty CP Prime Đại Lộc (thành viên của Tập đoàn SCG), năm 2023 có nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh, dẫn đến hàng tồn kho lớn, buộc công ty phải thay đổi kế hoạch sản xuất, từ 9 dây chuyền giảm còn 2 - 3 dây chuyền hoạt động.

Công ty phải tính toán phương án để người lao động làm việc luân phiên đủ 22 công/tháng, bố trí từ sản xuất sang bảo trì, vệ sinh, xây dựng... nhằm duy trì việc làm, thu nhập cho lao động.

Tập đoàn SCG cùng công ty đã giúp người lao động không mất việc làm, thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đầy đủ cho người lao động.

Ông Hưng cho biết: “Dù khó khăn nhưng người lao động vẫn là quan trọng nhất, tập đoàn cùng công ty đã hết sức cố gắng, tham gia đủ, đúng và không nợ BHXH bất cứ tháng nào. Công ty cũng đã quyết định sẽ thưởng tết 1,5 tháng lương để người lao động có thêm điều kiện đón tết với gia đình. Mong rằng năm 2024 hoạt động sản xuất sẽ tốt trở lại, để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty”.

Tại Tiên Phước, vai trò của ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp được phát huy, thực hiện hiệu quả chính sách chăm lo an sinh cho nhân dân.

Ông Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Địa phương đã có 15/15 xã, trấn thành lập ban chỉ đạo, tổ tư vấn, giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT; tổ chức giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2024 cho thôn, khối phố.

Ban chỉ đạo đã tham mưu phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên địa bàn huyện có 5.549 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Tổng số người tham gia BHYT là 78.934 người (đạt tỷ lệ bao phủ 97,7% so với dân số). Năm 2024, huyện đặt ra mục tiêu phát triển thêm 250 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng số người tham gia BHXH tự nguyện lên 1.750 người và 850 người tham gia BHYT, nâng số người tham gia BHYT toàn huyện lên 80.178 người (đạt tỷ lệ bao phủ 98% dân số)”.

Nâng chất lượng phục vụ nhân dân

Theo BHXH tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 1,47 triệu người tham gia BHYT (tỷ lệ bao phủ BHYT so dân số toàn tỉnh là 96,80%), hơn 227 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, BHTN hơn 185 nghìn người tham gia.

Tổng số thu 5.190 tỷ đồng; số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT hơn 125,8 tỷ đồng (tỷ lệ chậm đóng 2,34% so với số phải thu). BHXH đã tập trung giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, một lần, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động cho người tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm 2023 có hơn 3,48 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm 2023 hơn 1.718 tỷ đồng (vượt 115,3 tỷ đồng so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao).

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Ngoài những nỗ lực trong thực hiện mở rộng mạng lưới an sinh, nhằm nâng chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo chỉ số hài lòng của người dân thì BHXH tỉnh đã tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm, BHXH tỉnh Quảng Nam đã có những giải pháp tích cực đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN không dùng tiền mặt và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị của tỉnh thực hiện năm 2023 đạt 56% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (kế hoạch BHXH Việt Nam giao là 55%).

Số người hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị của tỉnh thực hiện năm 2023 đạt 85,66% trên tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần (kế hoạch BHXH Việt Nam giao là 82%). Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị của tỉnh thực hiện năm 2023 đạt 88,28% (kế hoạch BHXH Việt Nam giao là 85%)”.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tích cực hỗ trợ công dân cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID, khám chữa bệnh BHYT qua CCCD gắn chip. Ngành BHXH đã phối hợp tăng cường thanh tra kiểm tra và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHYT và hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.