Ngay từ đầu năm 2022, toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 để thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam xung quanh vấn đề này.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng bài chòi đã diễn ra sôi nổi ngay sau tết. Ảnh: D.L

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ

- Thưa ông, năm 2022 là năm sống chung với dịch bệnh một cách an toàn sau 2 năm mọi hoạt động bị ngưng trệ, ngành Bảo hiểm xã hội BHXH xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm này như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Dịch bệnh trong 2 năm vừa qua đã làm chậm trễ tiến độ thực hiện mọi mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025, vì thế năm 2022 phải vào cuộc thực hiện bằng quyết tâm cao nhất. Mục tiêu an sinh lớn nhất không gì khác là hướng tới nền bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, BHXH cho mọi người, mở rộng mạng lưới an sinh. Đảm bảo an sinh không gì khác là mọi người dân đều được quyền khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, mọi người đều có lương hưu khi hết tuổi lao động. Việc đầu tiên phải ở công tác tuyên truyền, làm sao đưa chính sách đến được với người dân trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh.

Năm 2022, BHXH Việt Nam đã giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia các chế độ đối với BHXH Quảng Nam. Cụ thể, số người tham gia BHXH tự nguyện trong năm đạt 36.028 người, bảo hiểm thất nghiệp là 189.358 người, BHYT là 1.474.550 người.

Ngay từ sau tết, các cuộc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đã đến với nhân dân qua hình thức bài chòi, tạo sinh khí mới lạ trong tuyên truyền. Chúng tôi cũng thử nghiệm phối hợp với Báo Quảng Nam tổ chức livestream sự kiện trên các trang tin điện tử của Báo Quảng Nam, BHXH tỉnh thu hút hàng nghìn lượt người xem. Điểm nhấn quan trọng nữa là nhạc chờ tuyên truyền BHXH tự nguyện đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ VH-TT&DL cấp bản quyền. BHXH tỉnh sẽ kiến nghị BHXH Việt Nam triển khai trong toàn ngành BHXH Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.

Năm này, BHXH sẽ phối hợp với các trạm truyền thanh địa phương để tuyên truyền chính sách đến với người dân, để người dân thấy chính sách gần gũi, không phải xa lạ gì vì đó là quyền lợi thiết thân của mỗi người. Chúng tôi đã thử nghiệm phát sóng các bài hát, chương trình truyền thông chính sách tại bãi biển Tam Thanh. Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền khác nhằm mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân cũng sẽ được linh hoạt động tổ chức phù hợp, duy trì các hình thức tuyên truyền, phát triển người tham gia chính sách.

Chú trọng giao dịch điện tử

- Trong bối cảnh này, việc đẩy mạnh giao dịch điện tử sẽ là phương thức quan trọng đảm bảo an toàn. Ngành BHXH thực hiện việc này ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Đẩy mạnh giao dịch điện tử, chuyển đổi số được ngành BHXH tập trung thực hiện mạnh trong những năm qua. Đến nay, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đều giao dịch thủ tục hành chính với BHXH qua kênh bưu điện, BHXH số VssID, Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống zalo, hộp thư điện tử... Định hướng của ngành không chỉ tăng cường giao dịch điện tử với tổ chức mà phải đẩy mạnh giao dịch với cá nhân nên chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn mỗi cá nhân sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH để đảm bảo an toàn. Cá nhân cũng có thể sử dụng VssID, Cổng dịch vụ công quốc gia và kênh bưu điện để giao dịch với cơ quan BHXH mà không phải tốn thời gian, công sức đến trực tiếp. Mọi vấn đề cần tư vấn, cá nhân đều có thể liên hệ qua hộp thư điện tử hoặc điện thoại để được tư vấn cách thức thực hiện các thủ tục hành chính trên các phương tiện như trên.

- Ngoài mở rộng người tham gia mới, thì việc kiểm soát nợ đọng cũng là giải pháp quan trọng trong duy trì, đảm bảo quyền lợi của người tham gia vào chính sách. Nhiệm vụ này sẽ được tập trung trong năm này ra sao?

Ông Nguyễn Thanh Danh: UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm tổ trưởng, thành viên là đại diện các Sở LĐ-TB&XH, Tài chính, Kế hoạch & đầu tư, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các phòng chức năng liên quan của BHXH tỉnh. Đây là tổ công tác đặc biệt được UBND tỉnh ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, gồm xây dựng kế hoạch giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); kế hoạch làm việc với đơn vị sử dụng lao động thực hiện lộ trình giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đảm bảo quyền lợi người lao động.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh giải pháp, đề xuất hướng xử lý nợ BHXH đối với doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp đã giải thể; đề xuất chế tài cụ thể đối với những đơn vị chây ỳ, nợ đọng lớn về BHXH trong thời gian dài (nhất là những đơn vị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành) đảm bảo chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục, đúng quy trình, quy định. Hoạt động của tổ công tác bắt đầu từ ngày 13.1.2022.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, BHXH tỉnh sẽ phân loại các đơn vị nợ, như nợ dai dẳng, chây ì, nhiều lần bị thanh tra, kiểm tra nhưng không thực hiện nghĩa vụ với người lao động thì phải kiên quyết xử lý; đơn vị đã phá sản, giải thể thì phối hợp giải quyết quyền lợi của người lao động thế nào... Chúng tôi hy vọng sẽ kiểm soát được nợ đọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.