Một doanh nghiệp ủng hộ Hội đồng hương Quảng Nam căn hộ trị giá 2 tỷ đồng để giúp những người khó khăn do dịch Covid

(QNO) - Hay tin Hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh cùng chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp của tỉnh Quảng Nam đang tích cực tổ chức chương trình hỗ trợ đời sống và đưa người Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại TP.Hồ Chí Minh về quê, một doanh nhân người Quảng đã ngỏ ý đóng góp sức mình bằng một căn hộ trị giá 2 tỷ đồng.

Căn hộ trị giá 2 tỷ đồng doanh nhân Nguyễn Phú Quý ủng hộ Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh để giúp những người khó khăn do dịch Covid. Ảnh: FBHĐH

Ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Phú Quý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An (Royal Group Hoi An) vừa liên hệ và ngỏ ý muốn tặng một căn hộ hạng sang tại Hội An để HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh rao bán, lấy tiền hỗ trợ và mua vé máy bay cho những người Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn rời TP.Hồ Chí Minh về quê tránh dịch.

Căn hộ này trị giá khoảng 2 tỷ đồng, nằm trong một dự án xây dựng căn hộ cao cấp ven biển Hội An do Royal Group Hoi An đầu tư, kinh doanh. Sau khi thông tin này được đưa ra, một số cá nhân đã liên hệ và được HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh kết nối với bộ phận kinh doanh của Royal Group Hoi An để trao đổi những nội dung liên quan đến việc mua bán căn hộ này.

Lãnh đạo HĐH Quảng Nam rất xúc động và biết ơn tình cảm của ông Nguyễn Phú Quý dành cho bà con Quảng Nam xa quê. Nếu giao dịch thành công, HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh sẽ có thêm một khoản kinh phí đáng kể để tiếp tục tổ chức hỗ trợ đời sống và đưa bà con người Quảng có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Được biết, tháng 8.2020, ông Nguyễn Phú Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng ủng hộ Quảng Nam 1 tỷ đồng để mua máy xét nghiệm Covid-19.

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An kinh doanh nhiều ngành nghề, có trụ sở tại đường Hai Bà Trưng, TP.Hội An.