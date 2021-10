Một số địa phương thiệt hại do mưa lớn

(QNO) - Một số địa phương trong tỉnh ghi nhận thiệt hại về tài sản do mưa lớn những ngày qua.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang đã sơ tán 272 hộ với 1.129 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn. Mưa kèm theo gió lớn làm tốc mái 2 nhà dân tại Phước Sơn, một số nhà tại xã Tam Hải (Núi Thành), 1 nhà tại Nam Giang, 1 nhà tại Bắc Trà My. Ngoài ra, sạt lở làm bùn đất tràn vào nhiều nhà dân.

Điểm trường thôn Cha’noc (xã Ch’Ơm, Tây Giang) bị ngập bùn đất 20cm; đất đá sạt vào Trường Mẫu giáo Sơn Trà (xã Trà Giáp, Bắc Trà My); bờ sông Trường (xã Phước Hiệp, Phước Sơn) bị sạt lở nặng; 2,3ha lúa rẫy bị ngã đổ và 1 con bò chết do nước cuốn trôi ở Nam Giang.