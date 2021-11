Một số tuyến giao thông ở Bắc Trà My bị chia cắt cục bộ do mưa lớn

(QNO) - Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay 8.11, Bắc Trà My liên tục có mưa rất to. Nước lũ tại sông suối bắt đầu dâng cao, băng qua một số cầu ngầm trên tuyến giao thông liên thôn, liên xã gây chia cắt cục bộ một số nơi.

Lúc 15h chiều nay, ngầm Sông Trường trên quốc lộ 40B bị ngập trên 0,7m, lực lượng chức năng địa phương cấm người và phương lưu thông qua đây. Ảnh: BÌNH NGUYỄN

Lúc 14 giờ chiều nay, tại cầu ngầm liên xã Trà Giáp đi Trà Ka nước lũ ngập sâu hơn 0,3m cùng nhiều cây rừng, rác mắc trên ngầm gây chia cắt lưu thông. Ngầm Suối Nứa nối trung tâm xã Trà Giang về nóc 3, thôn 1 của xã cũng bị nước ngập gần 0,5m. Chiều nay, nhiều học sinh khu vực nóc 3 buộc phải nghỉ học vì không thể qua lại ngầm này.

Nước lũ băng qua cầu ngầm liên xã Trà Giáp đi Trà Ka. Ảnh: BÌNH NGUYỄN

Theo dự báo của Trạm khí tượng thủy văn Trà My, trong 24 giờ tới, địa bàn Bắc Trà My tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa 150 - 200mm, có nơi 250mm. Mực nước trên các sông suối đang lên rất nhanh và còn tiếp tục lên. Đợt mưa lớn khả năng kéo dài đến hết đêm 13.11, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn rất cao.