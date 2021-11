Mưa lớn, đề phòng sạt lở đất, Bắc Trà My sơ tán khẩn cấp 74 học sinh

(QNO) - Từ đêm ngày 8 đến rạng sáng ngày 9.11, tại Bắc Trà My tiếp tục xảy ra mưa to phổ biến từ 300 - 400mm, làm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông ở một số nơi.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở trên tuyến DH3 về xã Trà Nú, đoạn gần cầu Suối Roai.

Tuyến giao thông từ thôn 2 đi thôn 3 xã Trà Giáp, có 1 điểm sạt lở khá lớn. Từ thôn 3 về thôn 2 cũng như trung tâm xã Trà Giáp không thể lưu thông bằng xe máy, do sạt lở từ sườn núi phía taluy dương. Tuyến đường bê tông DH3 về xã Trà Nú, đoạn gần cầu Suối Roai, hàng trăm khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường, khiến việc lưu thông qua lại khó khăn. Chính quyền địa phương đã đặt biển báo nguy hiểm để cảnh báo người và phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở này.

Trong khi đó, tối qua 8.11, chính quyền xã Trà Ka sơ tán khẩn cấp 74 học sinh cấp THCS ở lại khu bán trú về tránh trú an toàn tại điểm trường tiểu học xã. Riêng nút giao thông quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường, lúc 9 giờ sáng nay vẫn bị chia cắt do nước lũ còn băng qua và ngập khoảng 0,3m.

Theo dự báo của Trạm Khí tượng thủy văn Trà My, trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động của gió đông nên tại huyện Bắc Trà My tiếp tục có mưa vừa đến mưa to nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao, đề nghị các địa phương cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.