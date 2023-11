Mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp

AN BÌNH | 13/11/2023 10:18

(QNO) - Mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp các địa phương của Quảng Nam.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp. Ảnh: A.B

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 3 giờ qua (từ 5 - 8 giờ ngày 13/11), các địa phương như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình đã có mưa to đến mưa rất to. Cụ thể: Điện Hồng 162,4mm, Ái Nghĩa 153mm, đập Hà Thanh 123mm, Đại Hiệp 100,6mm, Câu Lâu 99,2mm… và thủy triều đang lên dần.

Dự báo trong 6 giờ tới các địa phương tiếp tục có mưa to đến mưa rất to. Nguy cơ ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các điạ phương Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Hội An và Tam Kỳ. Thời gian ngập có khả năng kéo dài với độ sâu ngập lớn nhất có nơi từ 0,2 - 0,7m.