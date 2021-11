Mưa lớn làm 16/17 hồ thủy lợi vừa và lớn đã tích đầy nước

(QNO) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 6 giờ sáng hôm nay 30.11, mưa lớn đã gây sạt lở tại một số địa phương như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn.

Chính quyền huyện Nam Trà My, Bắc Trà My đã sơ tán tổng cộng 53 hộ với 211 khẩu, trong đó Nam Trà My 5 hộ với 21 khẩu, Bắc Trà My 48 hộ với 190 khẩu. Ngoài ra, một số tuyến giao thông bị sạt lở, gây ách tắc; một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, bồi lấp.

Tại Phước Sơn, sạt lở tại khu dân cư thôn 2 xã Phước Thành, ảnh hưởng đến 6 hộ dân và làm 2 trụ điện có nguy cơ gãy đổ.

Cơ quan thủy văn tỉnh cho biết, từ 19 giờ ngày 29.11 đến 6 giờ hôm nay 30.11, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to với lượng mưa trung bình 25mm.

Dự báo tiếp tục sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến ngày 2.12, sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa ở các địa phương phía Nam của tỉnh phổ biến từ 40 - 90mm, có nơi trên 150mm; các địa phương phía Bắc phổ biến từ 15 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Hiện có 16/17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý đã tích đầy nước; hồ Phú Ninh tích hơn 96,2%.