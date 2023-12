Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất Quảng Nam thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hơn 636 triệu đồng/người

(QNO) - Chiều nay 25/12, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết năm 2024 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH đã có tổng hợp kết quả khảo sát qua báo cáo của 68 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi về Sở LĐ-TB&XH. Đến thời điểm hiện tại, có 46/68 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho 20.253 lao động, mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 11,3 triệu đồng/người.

Cho đến thời điểm hiện tại, mức thưởng tết Nguyên đán 2024 cao nhất 636 triệu đồng/người ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: D.L

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với mức hơn 636 triệu đồng/người. Tiếp theo là doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 129 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 96 triệu đồng/người; tiếp đến là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 12,4 triệu đồng/người.

Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất ở nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất là 4,9 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4,3 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh là 1 triệu đồng/người.

Đối với Tết dương lịch 2024, có 43/68 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết dương lịch 2024 cho 14.828 lao động, với mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 3,2 triệu đồng/người.



Doanh nghiệp FDI với mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 57,7 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 48 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 6,2 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất dịp Tết dương lịch ở các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 1 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh có cùng mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Đối với mức tiền lương năm 2023, mức tiền lương cao nhất thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương 337,7 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương bình quân chung trong các loại hình doanh nghiệp là 10,8 triệu đồng/người/tháng (tăng 21% so với tiền lương bình quân năm 2022), tiền lương bình quân cao nhất là 19,3 triệu đồng/người/tháng (giảm 35% so với năm 2022), tiền lương bình quân thấp nhất là 3,9 triệu đồng/người/tháng (giảm 5% so với năm 2022).



Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, số lượng doanh nghiệp báo cáo không nhiều (có 68 doanh nghiệp gửi báo cáo) nên số liệu tổng hợp chưa phản ánh sát đúng thực tế về tiền lương năm 2023, tiền thưởng Tết dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp quy mô tương đối lớn, đã có kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 nhưng chưa báo cáo. Sở LĐ-TB&XH tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp chi trả tiền thưởng theo kế hoạch đã xây dựng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.