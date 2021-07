Mừng tủi ngày về quê từ vùng tâm dịch Covid-19

(QNO) - 29 bà con huyện Bắc Trà My đã về đến huyện nhà ngày 23.7 trong niềm vui mừng khôn tả.

Xe đón bà con từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về đến Bắc Trà My.

Chị Nguyễn Thị Mai Dung là một trong 29 người con của huyện miền núi Bắc Trà My may mắn được đón về quê đợt này. Chị Dung là công nhân trú tại đường Bùi Minh Trực (phường 6, quận 8, TP.Hồ Chí Minh). Khi dịch bùng phát, như nhiều công nhân xa quê khác chị Dung gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nơi ở và chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Được Hội đồng hương Trà My tại TP.Hồ Chí Minh thông báo hỗ trợ đón về lại quê trong những ngày này, chị Dung cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn khác rất xúc động trước những tình cảm, sự động viên, chia sẻ của chính quyền địa phương và bà con nơi quê nhà. "Khi dịch bùng phát mạnh, em và nhiều chị em công nhân khác rơi vào cảnh thất nghiệp, chi phí sinh hoạt không còn, nơi ở không ổn định. Rất may bọn em được hỗ trợ xe cộ để về quê. Trong tình cảnh dịch bệnh phức tạp như thế này, được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ em cảm ơn tình cảm của quê hương đã dành cho mình rất nhiều.”

Sát khuẩn trước khi về cách ly tập trung.

Có 29 công dân Bắc Trà My trên chuyến xe nghĩa tình được đón về đợt này. Trước khi được đưa về, bà con đã được các cơ sở y tế xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ.

Hội đồng hương Trà My tại TP.Hồ Chí Minh cũng đã tặng kính bảo hộ, khẩu trang y tế, tất cả đều mặc trang phục bảo hộ chống dịch trước khi lên xe về quê. Cùng với đó, bà con còn được hỗ trợ một số thực phẩm thiết yếu, nước uống trong suốt chuyến đi...

Sau hơn 14 giờ di chuyển trên xe, mọi người đã về đến khu cách ly tập trung số 1 của huyện Bắc Trà My. Họ được đo thân nhiệt, sát khuẩn y tế kỹ càng trước khi vào cách ly tập trung.

“Hiện khu cách ly tập trung số 1 của huyện Bắc Trà My đang thực hiện cách ly cho 52 công dân đi, đến, về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Công tác hậu cần được Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My thực hiện cơ bản đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ từ khâu vận chuyển, chế biến, bảo quản... Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Bắc Trà My cũng đã kích hoạt các khu cách ly tập trung số 2, số 3 tại huyện nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác phòng chống dịch tại huyện trong thời gian đến" - ông Trần Cao Thái, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My thông tin thêm.