Năm 2023, Nam Giang giảm 553 hộ nghèo, vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao

(QNO) - Sáng nay 20/12, HĐND huyện Nam Giang (khóa XII) khai mạc Kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Nam Giang (khóa XII). Ảnh: THƠM THỦY

Năm 2023, huyện Nam Giang thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 13 chỉ tiêu vượt. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 345 tỷ đồng, đạt 104,9% so với dự toán tỉnh giao và 89,86% so với dự toán huyện giao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,5%, đạt 102,05% so với nghị quyết HĐND huyện giao.

Toàn huyện duy trì 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và giáo dục mầm non; 17/24 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2023 giảm 553 hộ nghèo, vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao; địa phương hỗ trợ 238 nhà ở cho hộ nghèo. Hộ cận nghèo giảm còn 598 hộ (chiếm 8,06%).

Nam Giang hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế giúp người dân phát triển kinh tế. Ảnh: THỦY THƠM

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số; giáo dục quốc phòng, quân sự địa phương; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường và đạt kết quả tích cực.