(QNO) - Sáng nay 12/1, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Huyện Nam Giang gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: VĂN KHANH

Thông tin tại buổi gặp mặt, UBND huyện Nam Giang cho biết, năm 2023 địa phương thực hiện hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó 13 chỉ tiêu vượt.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 316,2 tỷ đồng, đạt 100,51% kế hoạch và tăng 3,6% so với năm 2022; ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.337 tỷ đồng, đạt 102,05% kế hoạch và tăng 24,5% so với năm 2022. Thu ngân sách nội địa hơn 345,4 tỷ đồng, đạt 105% dự toán huyện giao. Nam Giang giảm 553 hộ nghèo, vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao (390 hộ).

Công tác đối ngoại được duy trì, huyện tổ chức đoàn sang thăm, chúc Tết Bunpimay của Lào tại huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông) và trao tặng bò giống cho 20 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; hỗ trợ 50 tấn gạo cho huyện Đắc Chưng trị giá 1 tỷ đồng.

Năm 2023, Nam Giang giảm 553 hộ nghèo, vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao. Ảnh: VĂN KHANH

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cảm ơn các cơ quan báo đài, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong và ngoài tỉnh đã thông tin, tuyên truyền một cách kịp thời, khách quan về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời thông tin về tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa, con người Nam Giang. Các nội dung thông tin, tuyên tuyền gắn với quan điểm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Ông Sơn cũng thông tin khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2024 và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo.

Dịp này, UBND huyện Nam Giang tặng giấy khen 6 cá nhân có thành tích trong công tác báo chí năm 2023.