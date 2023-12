Năm 2023, Nam Trà My có 618 hộ thoát nghèo bền vững

(QNO) - Sáng nay 21/12, HĐND huyện Nam Trà My (khóa XII) khai mạc Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Nam Trà My đẩy mạnh phát triển sâm Ngọc Linh. Ảnh: PHÚ THIỆN

Theo báo cáo, năm 2023 kinh tế - xã hội của huyện Nam Trà My tiếp tục ổn định và có bước phát triển tương đối. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt gần 10%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 73 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao, đạt 145% so với kế hoạch.

Nam Trà My đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển cây dược liệu với diện tích trồng mới khoảng 94,8ha, đạt 118,5% kế hoạch. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay có 12 chủ thể đăng ký tham gia, đạt 120% so với chỉ tiêu nghị quyết, tăng 3 sản phẩm so với năm trước.

Trong năm có 618 hộ thoát nghèo bền vững, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,39%. Công tác đào tạo nghề đạt gần 117,5% so với chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao; số lao động qua đào tạo là 6.921 người (đạt 36,11%), vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,62%, vượt 0,12%...