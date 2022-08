Nam Trà My và quận Hamyang (Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác về lao động

(QNO) - Chiều nay 1.8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện Nam Trà My, quận Hamyang (Hàn Quốc) và Nam Trà My đã ký thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.

Hai địa phương bàn bạc nội dung ký kết. Ảnh: D.L

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam (Hàn Quốc) được ký kết vào ngày 21.4.2015, hai địa phương bước đầu có sự hợp tác về lao động.

Đoàn công tác của quận Hamyang do ông Jin Byeong Yeong - Quận trưởng làm trưởng đoàn. Phía Quảng Nam có ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và các ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Trà My, Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My.

Hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc. Theo đó, mục đích của việc hợp tác nhằm cung cấp lao động thời vụ cho các vùng nông thôn của quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam (Hàn Quốc).

Phía Hamyang sẽ tuyển chọn, đưa người lao động huyện Nam Trà My đi làm việc tại quận Hamyang; phân công người lao động thời vụ vào các trang trại trên địa bàn quận Hamyang. Huyện Nam Trà My đáp ứng các yêu cầu do quận Hamyang đề xuất về chương trình lao động thời vụ.

Đoàn công tác thăm vườn sâm gốc của huyện Nam Trà My. Ảnh: D.L

Hai địa phương dựa trên nhu cầu phái cử người lao động và tiếp nhận người lao động từ huyện Nam Trà My đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang sẽ đàm phán kỹ lưỡng, đi đến thống nhất và ký kết các phụ lục, trong đó quy định cụ thể các nội dung về đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn; chế độ đối với người lao động (bao gồm thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, an toàn, bảo hộ lao động, phí giao thông, phí đào tạo tiếng Hàn và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, phí làm hộ chiếu, xin thị thực, bảo hiểm, chi phí khám, chữa bệnh, việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn), phù hợp với quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam và Hàn Quốc.

Đoàn công tác của quận Hamyang thăm, tặng quà tại Trường mẫu giáo xã Trà Linh. Ảnh: D.L

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác quận Hamyang đã đến thăm, tặng quà, đồ dùng học tập cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo xã Trà Linh; thăm quan vườn sâm gốc của huyện Nam Trà My tại Tak Ngo (xã Trà Linh, Nam Trà My).