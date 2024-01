Nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội

BHXH TP.Hội An thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển, quản lý người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

“Tổ chức dịch vụ thu là cánh tay nối dài” của cơ quan BHXH trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển, quản lý người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Mỹ Lệ

Trước đây, tổ chức dịch vụ thu của BHXH chỉ có ngành Bưu điện, nhưng từ ngày 1/7/2022 đến nay, thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam theo Quyết định số 1155, mạng lưới tổ chức dịch vụ thu đã thu hút sự tham gia của các công ty tư nhân.

Tại TP.Hội An, hiện có 3 tổ chức dịch vụ thu: Bưu điện Hội An, Viettel Hội An và Công ty TNHH Dịch vụ Song Tâm, với 50 nhân viên thu và 30 điểm thu bao phủ tại 13 xã, phường. Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, việc phát triển mới đại lý thu qua kênh thương mại hướng đến mục tiêu đa dạng hóa các dịch vụ xã hội; giúp người dân có cơ hội lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc BHXH TP.Hội An cho hay, hằng tháng, đơn vị có kế hoạch đôn đốc nhân viên thu tích cực theo dõi, vận động người tham gia nộp tiền kịp thời, tránh để chậm hoặc sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, nhất là các trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình; hỗ trợ nghiệp vụ cho nhân viên thu qua các nhóm Zalo về chính sách BHXH, BHYT để tuyên truyền đến người dân sao cho hiệu quả.

“Các nhân viên thu được đào tạo về kỹ năng tuyên truyền, vận động, đa số là những người làm cán bộ xã, phường nên nắm chắc được thông tin, điều kiện kinh tế, cũng như nhu cầu của đối tượng để tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và chủ động đăng ký tham gia đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và thuận lợi” - ông Quang cho biết thêm.

Bà Lê Thị Luôn (phường Cẩm Châu) từ khi về hưu đến nay đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Từ tháng 7/2022 đến nay, bà Luôn là nhân viên của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Song Tâm.

“Đối với người làm công tác này phải hiểu rõ và nắm vững chính sách, chế độ của nhà nước để tư vấn cho người dân. Tôi rà soát danh sách những người thân, gia đình, bạn bè và kể cả người dân trên địa bàn thành phố có nhu cầu tham gia BHXH. Sau đó đến tận nhà để tư vấn về lợi ích cũng như giải đáp các thắc mắc để họ hiểu và tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng phù hợp” - bà Luôn chia sẻ.