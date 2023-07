Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy

(QNO) - Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an tỉnh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đấu tranh triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023. Ảnh: V.T

Trong Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy.

Trong đó, sản xuất các bản tin phòng chống ma túy gửi đến Công an 18 địa phương để tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân, xây dựng chuyên mục Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy phát trên Đài PTTH Quảng Nam. Phối hợp tổ chức Cuộc thi tuyên truyền viên phòng, chống ma túy online trong đoàn viên thanh niên, tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 600 cán bộ mặt trận, đoàn thể, chính quyền ở cơ sở.

Tọa đàm về phối hợp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được tổ chức tại Phú Ninh. Ảnh: M.L

Cùng với đó, Sở LĐ-TB&XH tổ chức 5 lớp tuyên truyền dự phòng nghiện ma túy cho học sinh, sinh viên; 5 lớp tham vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy cho người nghiện và gia đình người nghiện; 4 tọa đàm về công tác phối hợp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai tại các địa phương…

Công an các địa phương phối hợp ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tổ chức 50 đợt tuyên truyền về phòng chống ma túy thu hút trên 10.000 lượt người tham gia. Thông qua đó phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy và tác hại, hệ lụy của ma túy nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong phòng chống ma túy.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy trong nhân dân. Ảnh: T.S

Về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, công an tỉnh đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này và đạt nhiều kết quả. Trong đó đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ/37 đối tượng (tăng 9 vụ/10 đối tượng so với năm 2022). Khởi tố, điều tra 19 vụ/33 đối tượng phạm tội về ma túy. Phát hiện, xử lý hành chính 65 vụ/77 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, điều tra 104 vụ/221 bị can.



Đáng chú ý, công an tỉnh triệt phá thành công giai đoạn 1 của 1 chuyên án, khởi tố 1 vụ/1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin và gần 2.000 viên ma túy tổng hợp, xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất đối với một doanh nghiệp.

Đối tượng Trần Văn Hoàng (SN 1992, xã Tiên An, Tiên Phước) bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: V.T

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp nhận mới 26 tố giác, tin báo tội phạm về ma túy, khởi tố mới 20 vụ/26 bị can, truy tố 3 vụ/5 bị can, xét xử 12 vụ/19 bị cáo. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 64 vụ/195 bị cáo, đã giải quyết 27 vụ/65 bị cáo, đang tiếp tục giải quyết 37 vụ/130 bị cáo, xét xử sơ thẩm 20 vụ/50 bị cáo.

Công tác kiểm tra, rà soát đối chiếu số liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện được tập trung triển khai, quản lý chặt chẽ. Trong đó, chú trọng giải pháp giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy, giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy.