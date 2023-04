Nắng nóng gây cháy kho tạp hóa tại Tam Xuân 1

Phòng cháy chữa cháy ở Hội An: Nhận diện những nguy cơ

TRUNG LỘ | 21/04/2023 - 13:00

Những năm gần đây, hệ thống lưới điện ở phố cổ Hội An không ngừng được đầu tư theo lộ trình xây dựng thành phố lưới điện thông minh. Tuy nhiên, do đặc thù của một thành phố cổ, Hội An đang đối mặt với nhiều nguy cơ cháy nổ do nguồn điện.