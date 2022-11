Ngày 21/11 tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - ông Phan Đức Tiễn thông tin, dự kiến sáng 21/11 Ban ATGT tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Địa điểm tổ chức tại hội trường Trường Cao đẳng Quảng Nam (TP.Tam Kỳ). Trên địa bàn tỉnh, các hoạt động hưởng ứng nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2022 diễn ra từ ngày 14 - 28/11.

Theo ông Phan Đức Tiễn, ngoài thăm hỏi, động viên và tặng quà nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, lễ tưởng niệm được tổ chức còn nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa, nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT.

Nâng cao ý thức của toàn dân trong chấp hành pháp luật trật tự ATGT để phòng tránh TNGT. Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Đến sáng 17/11, Văn phòng Ban ATGT tỉnh đã có danh sách dự kiến nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT gồm 13 trường hợp mà một số địa phương đã thống kê, báo cáo. Lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh sẽ trực tiếp thăm hỏi, tặng quà động viên với số tiền 2 triệu đồng/trường hợp.

Được biết, đến thời điểm này, lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 trường hợp tại các xã Phước Hòa, Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn). Tại lễ tưởng niệm diễn ra sáng 21/11, Ban ATGT tỉnh sẽ trao quà hỗ trợ cho một số thân nhân của nạn nhân TNGT cư trú tại TP.Tam Kỳ và huyện Bắc Trà My.

Ông Phan Đức Tiễn cho biết thêm, khoảng thời gian này, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố sẽ lựa chọn các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT, nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách để tổ chức thăm hỏi, có hình thức hỗ trợ phù hợp.