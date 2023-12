Nghe nhân chứng kể…

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những nữ cựu tù Nhà lao Hội An vẫn rưng rưng khi gợi lại câu chuyện của mình thời hoa lửa.

Cùng “đi ra” từ Nhà lao Hội An, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (71 tuổi) và thương binh Phạm Thị Thu (70 tuổi) đều rưng rưng chia sẻ rằng còn rất nhiều đồng đội nữ của họ cũng trải qua thời khắc gian truân trong lao ngục mà không còn cơ hội được kể.

“Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những đòn thù tra tấn dã man nhất, có lúc khoảnh khắc sinh tử chỉ là ranh giới mong manh. Tấm lòng sắt son với cách mạng để bảo vệ tổ chức, đồng đội chính là động lực để mọi người vượt qua tất cả” - bà Thu tâm sự.

Ngày 21/12, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), Hội LHPN TP.Hội An tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử nữ chiến sĩ cách mạng bị tù đày tại Nhà lao Hội An. Từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1975, Hội An là trung tâm chính trị của Quảng Nam.

Tại đây, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai đã nhiều lần xây dựng các nhà lao quy mô lớn để giam cầm chí sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong và ngoài tỉnh tham gia phong trào đấu tranh yêu nước, cách mạng.