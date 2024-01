Người dân Tam Đại hiến đất mở rộng đường nông thôn

(QNO) – Hơn 100 hộ dân các thôn Long Khánh, Đại An (xã Tam Đại, Phú Ninh) đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công làm đường để kịp hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn đón Tết Giáp Thìn 2024 sau khi được chính quyền vận động.

Ông Nguyễn Văn Thiệu (bên trái) tự nguyện tháo dỡ toàn bộ tường rào, cổng ngõ và 1 phần sân bê tông để mở rộng đường. Ảnh: Đ.H

Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2024, dù bận bịu việc nhà, nhân dân thôn Long Khánh cũng tranh thủ thời gian tự giải phóng mặt bằng để thi công tuyến ĐX đoạn Long Khánh – Đại An (xã Tam Đại). Mỗi nhà tự dỡ tường rào, trụ cổng và di dời các vật kiến trúc nằm trong hành lang giải tỏa.

Vừa thuê người tháo dỡ phần tường rào, sân nhà, ông Nguyễn Văn Thiệu (thôn Long Khánh) cũng tranh thủ tháo dỡ hàng rào lưới B40 giúp hàng xóm là ông Lê Văn Toán vì gia đình ông Toán đang bận làm việc ở TP.Hồ Chí Minh.

“Mỗi nhà trong xóm tôi đều hiến thêm 1,75m ở 2 bên đường. Giờ đất có giá trị thật nhưng vì lợi ích chung nên ai thuộc diện ảnh hưởng đều sẵn sàng hiến đất và góp công làm đường. Có con đường rộng ra, người dân, nhất là các cháu học sinh đi lại an toàn hơn, bộ mặt nông thôn cũng được khang trang” – ông Thiệu nói.

Tương tự, bên cạnh việc hiến 60m2 đất trồng keo cho con đường thôn Long Khánh được mở rộng, ông Đinh Văn Nghĩa cũng tranh thủ lúc nhàn rỗi là ra phụ giúp đơn vị thi công làm đường được nhanh hơn.

“Trước kia, vào mùa mưa lũ, tuyến đường này thường xuyên bị ngập cục bộ. Con đường này lắm ổ gà, ổ voi xuống cấp gây nhiều khó khăn cho người dân đi lại. Thấu hiểu được giá trị của việc mở đường, tôi vui mừng khi nghe chính quyền vận động hiến đất. Chỉ mong đường đi sớm hoàn thiện, tết này thêm ý nghĩa” - ông Nghĩa nói.

[VIDEO] - Người dân xã Tam Đại tự nguyện giải phóng mặt bằng:

Your browser does not support the video tag.

Theo UBND xã Tam Đại, tuyến ĐX đoạn Long Khánh – Đại An sẽ được mở rộng lòng đường từ 3,5m lên 5,5m theo chuẩn mới, có chiều dài gần 3,6km. Trong đó, UBND huyện Phú Ninh đảm nhận đầu tư 1km đoạn đường dẫn qua kênh chính, đến nay đã hoàn thiện hơn 80% khối lượng. Và hơn 2,5km còn lại kéo dài từ tổ đoàn kết số 1 (thôn Đại An) đến tổ đoàn kết số 1 (thôn Long Khánh) do xã Tam Đại chịu trách nhiệm đã thi công hơn 90% khối lượng.

Theo thống kê, gần 100 hộ dân thôn Đại An, Long Khánh bị ảnh hưởng khi tuyến đường này được mở rộng. Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác dân vận, đặc biệt nêu rõ quyền lợi chung của người dân thụ hưởng khi nâng cấp đường nên họ nhiệt tình hiến đất.

Tuyến đường được mở rộng lên 5,5m trở nên khang trang. Ảnh: Đ.H

Ông Võ Duy Trịnh - Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại chia sẻ: “Con đường được mở rộng sẽ thuận lợi cho việc đi lại của bà con, hạn chế ngập lụt vào mùa mưa, hạ tầng của địa phương được khớp nối đồng bộ. Và đặc biệt góp phần đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao mà xã Tam Đại đang hướng tới. Tất cả nhờ vào việc nhân dân 2 thôn đã đồng hành cùng chủ trương của địa phương, sẵn sàng góp đất, góp công sức nên công trình đã đi tới chặng cuối cùng”.

Thời gian đến, tuyến ĐX Long Khánh – Đại An sẽ được đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng, giúp tuyến đường thêm đẹp và an toàn cho nhân dân lưu thông vào ban đêm. “Chúng tôi đã trình cấp trên về dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng và chỉ còn chờ các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt” – ông Võ Duy Trịnh cho biết.

[VIDEO] - Ông Võ Duy Trịnh - Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại chia sẻ: