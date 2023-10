Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, động viên các gia đình ngư dân gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu nạn 4 ngư dân tại Cù Lao Chàm

HUỲNH CHÍN | 24/10/2023 - 11:01

(QNO) - Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) thông tin, khoảng 20 giờ ngày 23/10, chiếc ghe gỗ của ông Lê Hải (SN 1970, phường Cẩm An, Hội An) khi hành nghề lưới trên vùng biển Cù Lao Chàm thì bị sóng lớn đánh trôi dạt.