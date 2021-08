Nhân dân quận Sơn Trà đã nhận được nông sản, thực phẩm hỗ trợ của Quảng Nam

(QNO) - Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam chuyển đến ngày hôm qua 14.8 và vận chuyển đến toàn bộ 7 phường để hỗ kịp thời cho bà con.



Bầu được đóng thành từng bao và lót giấy báo cẩn thận chuyển ra Đà Nẵng. Ảnh: V.A

Lượng hàng hỗ trợ này do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với siêu thị Co.opmart Tam Kỳ vận chuyển gồm hơn 21 tấn nông sản, thực phẩm hỗ trợ nhân dân các phường Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Đông, Phước Mỹ, An Hải Bắc và An Hải Tây (quận Sơn Trà).

“Thay mặt lãnh đạo và nhân dân quận Sơn Trà, tôi xin cảm ơn tấm lòng và sự quan tâm, chia sẻ từ Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân tỉnh Quảng Nam dành cho nhân dân Sơn Trà. Sự hỗ trợ này hết sức thiết thực và kịp thời trong thời điểm bà con địa phương đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Coivd-19” - bà Hà nói.

Chuyển khoai lang Đà Lạt hỗ trợ bà con Sơn Trà. Ảnh: V.A