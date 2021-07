Nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân: Hợp lý và tiện lợi

Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều người dân tại Hội An đã lựa chọn phương thức nhận lương hưu hằng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM) thay vì nhận tiền mặt để đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

Nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân giúp người thụ hưởng hạn chế tiếp xúc, đảm bảo an toàn trước diễn biến dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Lệ.

Ông Phan Văn Khiêm (phường Cẩm Châu, TP.Hội An) về hưu được 6 năm. Từ đó đến nay, ông nhận lương hưu hằng tháng tại điểm chi trả của UBND phường Cẩm Châu bằng phương thức tiền mặt. Hiện nay ông Khiêm đã chuyển đổi phương thức nhận lương hưu từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân.

“Trước đây, khi chọn phương thức nhận tiền mặt, tôi phải đến địa điểm chi trả đúng ngày để nhận, đôi lúc đông người phải chờ đợi mất thời gian. Nếu bận thì không thể nhờ người thân nhận thay, vì yêu cầu phải có giấy ủy quyền. Giờ đây, nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân rất tiện lợi, tôi có thể nhờ người thân rút tiền tại cây ATM” - ông Khiêm chia sẻ.

Mới về hưu từ tháng 11.2020, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) quyết định chọn phương thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hội An.

“Theo tôi, với hình thức này, đến kỳ nhận lương hưu, tiền lương sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ; khi nào cần thì tôi chủ động đến cây ATM rút tiền. Đặc biệt, hiện nay dịch Covid-19 phức tạp, việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại các điểm chi trả, hoặc nhân viên bưu điện đến tận nhà phát tiền cũng có nhiều bất tiện” - bà Hạnh cho hay.

Theo cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.Hội An, đến ngày 31.5.2021, toàn thành phố có 3.528 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó có 2.354 người nhận tiền mặt và 1.183 người nhận qua tài khoản cá nhân (chiếm 30%).

Bà Trương Thị Minh Tâm - Giám đốc BHXH TP.Hội An cho biết, năm 2021, Hội An phấn đấu có 45% người dân ở khu vực đô thị nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để hoàn thành mục tiêu, BHXH TP.Hội An phối hợp với Bưu điện Hội An, Trung tâm VH-TT&TT-TH, các chi nhánh ngân hàng đẩy mạnh tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính ưu việt của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt. Hàng tháng, thông qua kỳ chi trả lương hưu, BHXH Hội An đã phân công cán bộ đến các điểm tổ chức chi trả là Bưu điện Hội An và UBND các xã, phường để tuyên truyền lợi ích, thuận tiện của việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.

“Khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, BHYT thì cán bộ tại bộ phận một cửa của BHXH Hội An sẽ vận động người dân nên thanh toán các chế độ qua hình thức không dùng tiền mặt ” - bà Tâm nói.

Từ tháng 5.2021 đến nay, BHXH TP.Hội An đã vận động được gần 200 người chuyển đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân.