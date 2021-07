Nhiều chuyển biến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 29.3, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2017 và sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Năm 2017, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.Tam Kỳ cơ bản giữ vững, các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI đều được tổ chức an toàn, thành công. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội có chiều hướng tăng so với cùng kỳ, với 213 vụ phạm pháp hình sự, 24 vụ tai nạn giao thông làm 23 người chết, 15 người bị thương. Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặc biệt chú trọng. Trong năm, TP.Tam Kỳ đã tổ chức hơn 75 buổi tuyên truyền các văn bản, tuyên truyền phong trào “hai giữ về an ninh trật tự” ở khắp các địa bàn, cảm hóa, giúp đỡ gần 400 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời duy trì và xây dựng 105 mô hình tự quản về an ninh trật tự; trong đó nhân rộng 2 mô hình, xây dựng mới 6 mô hình và củng cố 37 mô hình...

Dịp này, UBND TP.Tam Kỳ cũng đã trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

THÀNH CÔNG