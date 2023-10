Nhiều công trình phục vụ sản xuất và dân sinh ở Quế Sơn bị sạt lở, hư hỏng

Bắc Trà My xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, sẵn sàng phương án sơ tán dân

NGUYỄN BÌNH | 17/10/2023 - 18:48

(QNO) - Hôm nay 17/10, tại huyện Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to và xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các tuyến giao thông.