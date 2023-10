Nhiều hồ chứa ở Đại Lộc nước chảy qua tràn tự do

(QNO) - Lúc 20 giờ ngày 14/10, Chi nhánh Thủy lợi huyện Đại Lộc phát thông báo về việc nước chảy qua tràn tự do tại hồ chứa Khe Tân (xã Đại Chánh, Đại Lộc) do ảnh hưởng mưa lớn.

Đập Khe Tân (huyện Đại Lộc). Ảnh: T.N

Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc và các xã vùng hạ du đập theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc, cao trình ngưỡng tràn tự do của hồ chứa nước Khe Tân 21,8m. Lúc 20 giờ ngày 14/10, mực nước hồ Khe Tân ở cao trình 21,17m. Do ảnh hưởng mưa lớn trên lưu vực hồ chứa, từ 5 giờ ngày 15/10 nước bắt đầu qua tràn tự do. Lưu lượng qua tràn tăng dần đến lưu lượng lũ thiết kế là 831m3/s.

* Tối 14/10, thủy điện Sông Côn 2 (xã Đại Hưng, Đại Lộc) cũng phát thông báo về việc nước chảy qua tràn tự do từ 19 giờ cùng ngày. Lưu lượng nước qua tràn 100 - 400m3/s.

Ngay trong đêm 14/10, nhiều nhà dân vùng trũng thấp đã chủ động di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo, một số hộ được sơ tán nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tại thôn Thái Chấn Sơn và một số tuyến đường trũng thấp trên địa bàn xã Đại Hưng bị ngập nước ảnh hưởng đến lưu thông.

Đến 11 giờ ngày 15/10, cây cầu độc đạo bắc qua sông Côn nối vùng trung tâm xã Đại Hưng với thôn Thái Chấn Sơn vẫn còn bị ngập sâu gần 1m khiến cả thôn bị cô lập hoàn toàn.