Nhiều khu vực ở Duy Xuyên bị ngập lụt sâu

Nước lũ dâng cao, cấm lưu thông trên tuyến Vĩnh Điện - Hội An

QUỐC TUẤN | 11/10/2022 - 10:46

(QNO) - Tại TP.Hội An, mức lũ đạt đỉnh trong sáng nay 11.10 và vượt mức báo động III khoảng 0,2m. Phòng GD-ĐT TP.Hội An đã cho học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học trong hôm nay để đảm bảo an toàn.