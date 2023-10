Nhiều nơi xuất hiện sạt lở do mưa lớn

(QNO) - Tối 16/10, ông Trương Xuân Tý - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho hay, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương xuất hiện sạt lở tại một số công trình và các tuyến giao thông.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương xảy ra tình trạng sạt lở. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn làm xuất hiện sạt lở gây hư hại 2 nhà ở thuộc xã Tà Lu (Đông Giang); sụt lún kè sân thể thao nhà văn hóa xã Trà Dơn với chiều dài 32m và sạt lở ở điểm trường Tăk Ngo (xã Trà Linh, Nam Trà My).

Ngoài ra, sạt lở xuất hiện gây hư hỏng, gián đoạn giao thông cục bộ ở một số tuyến đường. Tại Tây giang, có ít nhất 9 điểm sạt lở tại các tuyến đường tỉnh, đường huyện. Tại Đông Giang, ngầm cuối tuyến ĐH3 và tuyến đường xã Cà Dăng bị hư hại do sạt lở. Tại huyện Quế Sơn, sạt lở đất xuất hiện trên tuyến đường ĐT611A (Quế Long), đường ĐH16 (Quế Hiệp). Tại huyện Núi Thành xảy ra sạt lở 1 vị trí ở tuyến đường Tam Trà - Trà Cót. Ngoài ra, cầu Tây An và cống Quý ở thị xã Điện Bàn, nhiều tuyến kênh thủy lợi và bờ biển ở Hội An, Duy Xuyên... cũng bị ảnh hưởng do sạt lở.

Theo dự báo, từ 13 giờ ngày 16 đến 13 giờ ngày 18/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi hơn 200mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi hơn 350mm. Nguy cơ sạt lở vẫn còn rất cao ở nhiều nơi, đặc biệt là các huyện miền núi, khu vực thuộc danh sách cảnh báo nguy cơ cao về sạt lở. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khuyến cáo chính quyền và người dân cần chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.