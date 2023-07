Như đóa hướng dương rạng ngời

Dù khuyết tật đôi chân song bằng ý chí, nghị lực, Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, trú xã Đại An, Đại Lộc) đã vượt lên số phận, sống cuộc đời ý nghĩa…

Nguyễn Hoàng Linh với xưởng may gia công giải quyết việc làm cho 5 lao động là người khuyết tật. Ảnh: H.LIÊN

Nguyễn Hoàng Linh kể, hai chân cô bị teo do chứng sốt bại liệt khi vừa tròn 14 tháng tuổi. Ý thức được khiếm khuyết của bản thân, cô luôn nỗ lực vươn lên, sống tích cực.

Những năm tháng còn nhỏ, cô may mắn nhận được sự giúp đỡ của Hội Người khuyết tật huyện Đại Lộc và của tỉnh, được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ năng sống, dạy nghề may. Những cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người đồng cảnh ngộ cũng như thầy cô giảng dạy ở các trung tâm đã tiếp thêm cho Linh động lực sống.

Cách đây 10 năm, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề may, Linh may mắn xin vào làm ở một tiệm may quần áo. Nhờ sự cần mẫn, không ngừng học hỏi, cô gái trẻ đã có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Mỗi ngày, Linh thường là người sau cùng rời tiệm may khi đã giải quyết xong việc nên được chủ tiệm thương mến, tạo mọi điều kiện để cô có thu nhập ổn định. Để đến tiệm làm việc, Linh phải đi nạng, nhờ mẹ đón đưa mỗi ngày.

Rồi Linh mạnh dạn vay mượn ba mẹ, người thân một số vốn nhỏ để mua sắm một số máy móc, thiết bị may công nghiệp, nhận may gia công quần áo xuất khẩu, quần áo thể thao, khẩu trang… tại nhà.

Khi đơn hàng nhiều hơn, Linh sắm thêm một vài máy may, dạy nghề miễn phí cho một số chị em khuyết tật rồi nhận họ vào làm việc để kiếm thêm thu nhập. Xưởng may của Linh có 5 lao động với mức thu nhập từ 1,5 triệu đồng tới 4 triệu đồng/tháng/người.

“Tôi dạy nghề may cho chị em cũng rất vất vả. Tùy theo điều kiện, mức độ khuyết tật của mỗi chị em mà tôi sẽ giao cho họ làm công đoạn dễ hay khó, nặng hay nhẹ, do đó thu nhập của mỗi người cũng sẽ khác nhau, tùy vào tay nghề, sự chịu khó của mỗi người” - Linh nói.

Mỗi ngày, cùng với việc may gia công sản phẩm may mặc từ các xưởng, công ty may theo đơn hàng, phân việc cho các thành viên tổ may rồi thu gom, giao hàng, Linh tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm công việc yêu thích.

Cô trồng rau, trồng hoa, cây cảnh tạo không gian sống xanh - sạch - đẹp khiến ai cũng yêu thích. Cô còn chế biến các loại ngũ cốc dinh dưỡng cho người gầy, ngũ cốc bà bầu, sản phẩm lợi sữa cho mẹ sau sinh để kiếm thêm thu nhập.

Linh còn tranh thủ làm thêm các món bỏ sỉ cho các quán ăn vặt và ship tới tận nơi cho người tiêu dùng có nhu cầu. Các đơn hàng cũng khá chạy với các món: ram cuốn cải, chả, ram tôm, ram thịt rau củ, bánh khô mè, khô khổ, hạt sen…

Năm 2019, hạnh phúc mỉm cười với Linh khi cô bén duyên cùng một nam thanh niên khuyết tật và mái ấm nhỏ trở nên ấm cúng khi có thêm thành viên mới. Bé gái chào đời khỏe mạnh và nay đã 3 tuổi. Vợ chồng Linh còn nỗ lực tích cóp, xây dựng được một căn nhà khang trang. Linh tâm sự: “Mỗi ngày, thời gian trôi rất nhanh nên cần phải tận dụng nó để làm điều có ích”.

Mỗi ngày, Linh quán xuyến việc chăm sóc con nhỏ, mẹ già cho tới công việc may, làm món ăn… Linh đang nỗ lực từng ngày với các sản phẩm nhà làm mang thương hiệu “Cô Ba Đại Lộc” và chăm chỉ bán hàng online, ship hàng cho khách.

Nhờ nỗ lực, chịu khó nên thu nhập đem lại cũng kha khá. Mỗi năm, từ nguồn lợi kinh doanh, Linh trích một khoản nhỏ để cùng bạn bè tổ chức trao quà tết cho người già neo đơn, người khuyết tật, chia sẻ bớt khó khăn với cộng đồng.