Những tấm thiệp chúc xuân đặc biệt

(QNO) - Bằng cách gửi tặng những tấm thiệp chúc mừng năm mới kèm thông điệp về an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam mong muốn chuyển tải lời chúc xuân cùng với việc tham gia giao thông an toàn cho mọi người.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông được ghi trong “tấm thiệp đặc biệt” cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP.Tam Kỳ)

Ngày 25/1, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho hay, đơn vị đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt, đơn vị vừa phát hành những tấm thiệp chúc mừng năm mới kèm thông điệp về an toàn giao thông dịp tết. Các nội dung tuyên truyền được thể hiện trên tấm thiệp đều tập trung nhắc nhở mọi người khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật như: đã uống rượu bia - không lái xe; tuân thủ các quy định tốc độ khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy; điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường; quan sát kỹ trước khi chuyển hướng...

Tấm thiệp chúc mừng năm mới kèm thông điệp tuyên truyền về an toàn giao thông của Phòng CSGT.

Thông qua thiệp chúc xuân, ngành chức năng kết hợp tuyên truyền người dân phòng ngừa những nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trong dịp tết, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

“Thông qua cách làm này, chúng tôi phát động mọi người chung tay, góp sức trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Chủ động cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh gửi về Phòng CSGT qua số điện thoại 02353.852.577 hoặc nhắn tin đến trang Zalo OA mang tên "Phòng Cảnh sát giao thông CAT Quảng Nam" hoặc fanpage "Phòng Cảnh sát giao thông" để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Những tấm thiệp chúc tết đặc biệt này, Phòng CSGT sẽ chỉ đạo các tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến gửi tặng trực tiếp đến người tham gia giao thông và phát rộng rãi tại các buổi tuyên truyền trực tiếp” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Hoạt động này được các em học sinh hào hứng đón nhận.

Theo ghi nhận của Phòng CSGT, hình thức tuyên truyền này bước đầu đã thu hút và tạo ấn tượng đối với đối tượng được tuyên truyền, mang lại hiệu quả và tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Đợt này, Phòng CSGT cũng phát động 100% cán bộ chiến sĩ hưởng ứng hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông ngày tết trên không gian mạng bằng cách đồng loạt thay đổi ảnh đại diện Facebook và Zalo cá nhân có kèm khung nhận diện (avatar frame) với chủ đề "An toàn giao thông ngày tết", đồng thời vận động người thân trong gia đình cùng hưởng ứng tham gia hoạt động.

Phòng CSGT đã phát hành rộng rãi các tấm thiệp chúc mừng năm mới kèm thông điệp tuyên truyền.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng đã đề xuất với Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các nhà mạng, gửi tin nhắn qua thuê bao di động đến các khách hàng lời chúc mừng năm mới kèm thông điệp về an toàn giao thông.