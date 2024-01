Niềm vui đến sớm nơi biên thùy

Niềm vui của các già làng, đồng bào vùng cao trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh cùng tấm lòng của những nhà hảo tâm từ đồng bằng... khiến mùa xuân như đến sớm nơi biên cương...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết đồng bào các xã biên giới Nam Giang. Ảnh: T.C

Về với vùng biên

Những em bé Cơ Tu, Tà Riềng xúng xính trong trang phục truyền thống hô vang lời chào, tay vẫy cờ khi khách đặt chân vào cổng Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang).

Nụ cười con trẻ là món quà dành tặng cho đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm về với vùng biên trong một sự kiện đặc biệt: chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Ngoài các phần quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng cho già làng, người có uy tín và đồng bào khó khăn, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã tặng gần 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng, 5 công trình đèn năng lượng mặt trời, 15 mô hình bò sinh sản, nhiều học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng biên Nam Giang.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nói, qua 8 năm thực hiện, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do BĐBP tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện đã được nhân dân đón nhận, được các nhà hảo tâm đồng hành hưởng ứng, chính quyền các địa phương hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất. Chương trình cũng đã mang đến nụ cười, niềm vui và trở thành ngày hội của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới mỗi dịp tết đến xuân về.

“Xuân Giáp Thìn năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đưa chương trình về với bà con nhân dân xã La Êê và Chơ Chun, cũng là đưa những phần quà, cây giống, vật nuôi, nguồn nước sạch... cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Hành trình của những người lính biên phòng và các đơn vị đồng hành về với biên giới trong mỗi dịp tết đến xuân về, là hành trình từ trái tim đến với niềm tin. Đó còn là sự gửi gắm của tấm lòng nơi miền xuôi đến với những người đang ngày đêm giữ vững phên dậu của Tổ quốc” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ.

Khuôn viên Đồn Biên phòng La Êê chật kín người chào đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác.

Đồng chí Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi bà con, trò chuyện thân mật với một già làng. Xuân chừng như đang đến sớm với nơi này, ấm áp niềm vui dẫu tiết trời vùng cao vẫn đang se sắt.

Xuân yêu thương

Ngược núi, rất nhiều phần quà được mang theo để dành tặng cho cấp ủy, chính quyền, các đồn biên phòng, lực lượng công an xã và bà con vùng viên.

Ông Hiên Giăng (70 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pring) xúc động với phần quà mình vừa được nhận từ tay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Ông nói: “Mùa đông năm nay lạnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng cho già nhiều phần quà, mà quý nhất là có một tấm chăn ấm”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình đến nhà thăm hỏi, chúc tết cựu binh Zơrâm Pah (xã La Êê, Nam Giang). Ảnh: T.C

Sáng 27/1, già Giăng đã giục con mình đưa đến Đồn Biên phòng Đắc Pring thật sớm để gặp đoàn công tác của Tỉnh ủy. Vị già làng nhắc nhớ kỷ niệm với đồng chí Lê Văn Dũng trong chương trình “Xuân Biên phòng” của vài năm trước tổ chức tại xã Đắc Pring.

“Bà con ở vùng biên rất quý tình cảm của lãnh đạo tỉnh, của biên phòng và các đơn vị, tổ chức ở dưới xuôi luôn hướng về vùng cao mỗi dịp tết đến. Đường sá xa xôi, nhưng năm nào cũng được lãnh đạo tỉnh về thăm, tặng quà, rất quý” - già Giăng nắm chặt tay từng thành viên của đoàn công tác, không giấu được niềm xúc động.

Vùng biên nay đã rất nhiều đổi khác. Ngang qua Đắc Pring, Đắc Pre, những cánh đồng lúa nước đã xanh màu mạ non. Trò chuyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các già làng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của các xã vùng biên, nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, bình yên nơi biên giới đã đóng góp rất lớn đến mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào, góp sức cho Quảng Nam đạt được nhiều mục tiêu phát triển.

“Các lực lượng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể đã tích cực chung tay chăm lo cho đời sống nhân dân, phát huy tốt vai trò của các già làng, người có uy tín.

Đời sống người dân đã có những bước tiến đáng kể, diện mạo miền núi có nhiều khởi sắc. Đó là minh chứng rất lớn cho tình cảm khắng khít của quân dân, là niềm tin sâu sắc, thủy chung của đồng bào vùng cao với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng, nhất là lực lượng biên phòng làm nòng cốt đã kêu gọi, vận động cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho đồng bào.

Đón xuân mới với những niềm vui, những phần quà tết, mong bà con luôn đồng hành cùng biên phòng, công an, cùng cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục giữ vững sự ổn định về an ninh, quốc phòng, cùng nỗ lực trong năm mới để đời sống thêm no ấm, để biên thùy xanh thắm, phát triển hơn nữa” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ.