Nỗ lực của Cảnh sát giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết, quý I/2023, lãnh đạo đơn vị trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại 8 công an địa phương; nắm tình hình, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành 7 kế hoạch, 14 công văn chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT.

CSGT tỉnh tuần tra ban đêm, kết hợp tuyên truyền pháp luật ATGT. Ảnh: S.C

Đặc biệt, phòng đã tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, qua đó tạo được hiệu ứng và dư luận tốt trong nhân dân, nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trong 3 tháng đầu năm, CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện hơn 7.740 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 7.270 trường hợp với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, tước 2.028 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 3.621 phương tiện vi phạm để xử lý.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có đến hơn 3.160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý với số tiền 15,4 tỷ đồng. Riêng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đã triển khai 997 ca với 3.785 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện 2.354 đối tượng vi phạm, xử phạt 2.232 trường hợp với số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Hoạt động tuyên truyền của CSGT đã kết hợp định hướng dư luận về các sự kiện chính trị, quan trọng, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được người dân quan tâm.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức 6 buổi tuyên truyền trực tiếp về pháp luật giao thông cho hơn 1.050 lượt cán bộ, nhân dân và học sinh. Làm việc với ban giám hiệu 3 trường THPT, THCS trên dọc tuyến quốc lộ 1, kiến nghị nhà trường nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Ngoài ra, tổ chức 154 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện 48 buổi tuần tra lưu động, kết hợp tuyên truyền cảnh báo chú ý lái xe an toàn khi lưu thông qua địa bàn Quảng Nam thuộc khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh còn tuyên truyền, phổ biến trực tiếp cho 57 doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải, 224 lái xe các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; đồng thời yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định về vận chuyển hàng hóa, tải trọng.

Đơn vị còn yêu cầu 33 chủ cơ sở kinh doanh, nhà hàng ăn uống ký cam kết phối hợp tuyên tuyền đến khách hàng thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; góp phần nâng cao nhận thức và hành động của người dân về tuân thủ pháp luật ATGT.