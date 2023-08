Nổi bật trên báo in ngày 16/8/2023

(QNO) - Báo Quảng Nam số 6558 (xuất bản ngày 16/8/2023) có những thông tin đáng chú ý sau mời bạn đọc theo dõi:

* “Sẽ thu hồi dự án khu dân cư số 1 Điện An mở rộng nếu chủ đầu tư không hợp tác”. Tiếp đại diện người dân mua đất nền dự án Khu dân cư số 1 mở rộng (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết tỉnh sẽ cương quyết xử lý, thu hồi dự án và giấy phép kinh doanh nếu chủ đầu tư không hợp tác, không thực hiện các nghĩa vụ liên quan (bài trang 1&2).

* Bệnh viện công gặp khó khi tự chủ tài chính: Sau 3 năm đại dịch COVID-19, nguồn thu của các bệnh viện đều giảm sâu. Đại diện Sở Y tế cho biết, việc đánh giá thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2019 - 2022 khó khăn do đại dịch COVID-19. Các đơn vị hụt thu sâu, không phản ảnh đúng tình hình thu - chi của giai đoạn này để làm cơ sở xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 (bài trang 2).

* Bài toán kiểm định sâm: Lâu nay, tại các phiên chợ sâm ở Nam Trà My, việc xác định đúng sâm Ngọc Linh hay không khi đưa vào giới thiệu, bán buôn là do tổ thẩm định sâm gồm vài cá nhân có kinh nghiệm trong việc này đảm nhận. Rất nhiều trường hợp, tổ kiểm định nghi ngờ không phải sâm có nguồn gốc tại đây và không chấp nhận, chuyển cơ quan chức năng xử lý (bài trang 3).

* Gặp gỡ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - Giáo viên tâm tư nhiều về lương, tuổi nghỉ hưu: Ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn có cuộc gặp với cán bộ quản lý, giáo viên cả nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để lắng nghe, trao đổi các vấn đề liên quan đến ngành. Tại cuộc gặp, nhiều tâm tư xoay quanh câu chuyện “lương thấp, độ tuổi nghỉ hưu cao” tiếp tục được nêu lên(bài trang 4).

* Chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh thành quả đạt được, việc triển khai cơ chế hỗ trợ trong 5 năm qua đã phát sinh không ít khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp, HTX và nông dân. Nhiều người cho rằng, sau khi Nghị định 98 của Chính phủ và Nghị quyết 17 của HĐND tỉnh được ban hành, các doanh nghiệp và HTX đã tiếp cận với chính sách và được các cơ quan chức năng tập huấn, hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan. Tuy nhiên, năng lực xây dựng dự án liên kết và hồ sơ còn nhiều khó khăn. Quy trình, thủ tục, thời gian xây dựng để trình cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt liên kết còn chậm, tốn nhiều thời gian (bài trang 5).

* Tuổi trẻ Quảng Nam và khát vọng dấn thân: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, lực lượng thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng: Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trải qua hơn 92 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành (bài viết hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 - bài trang 6).

* Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công an xã, thị trấn chính quy: “Trong áp lực càng phải nỗ lực”: Tại buổi đối thoại tổ chức vào sáng 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những nỗ lực cũng như chia sẻ khó khăn của công an xã chính quy trong việc gìn giữ trật tự trị an tại cơ sở, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị công an xã quyết tâm hơn nữa vì nhiệm vụ, vì niềm tự hào màu áo công an nhân dân (bài trang 12).

