Nông Sơn kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy nội địa

(QNO) - Ban An toàn giao thông huyện Nông Sơn vừa phối hợp Công an huyện kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa.

Kiểm tra phương tiện thủy nội địa. Ảnh: N.P

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép hoạt động tại các bến khách ngang sông; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện; trang bị phao, áo phao; số lượng hành khách... Qua kiểm tra đã nhắc nhở và xử lý một số trường hợp vi phạm, yêu cầu chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện nhanh chóng khắc phục.

Cấp phát áo phao cho chủ bến đò ngang. Ảnh: N.P

Ngành chức năng cũng thống kê số lượng phao cứu sinh, áo phao để có kế hoạch cấp phát kịp thời; rà soát lại hiện trạng tất cả bến khách ngang sông và chỉ đạo UBND các xã củng cố, xây dựng các bến khách ngang sông đảm bảo theo các tiêu chí quy định. Dịp này, Ban An toàn giao thông huyện cấp phát 40 áo phao cho các chủ bến đò ngang.