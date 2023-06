Nông Sơn xử lý 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nông Sơn lập biên bản 191 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Công an huyện đã phạt hành chính 131 trường hợp với tổng số tiền hơn 327 triệu đồng, tước 27 giấy phép lái xe.

Công an Nông Sơn tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm. Ảnh: N.P

Thời gian qua, Công an huyện Nông Sơn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tập trung vào các chuyên đề của đợt cao điểm. Đối với xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra tại tuyến đường chính, địa bàn đường liên xã, liên thôn trong khung giờ từ 12 đến 14 giờ và từ 18 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau.