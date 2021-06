Núi Thành cách ly tập trung 38 người về từ TP.Hồ Chí Minh

(QNO) - Hôm nay 2.6, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho hay, địa phương này đã thực hiện cách ly y tế tập trung hành khách về từ TP.Hồ Chí Minh qua sân bay Chu Lai kể từ ngày thành phố này thực hiện giãn cách xã hội 31.5.

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho hay, trước khi UBND tỉnh có công văn 3274 thì từ ngày 31.5 đến sáng ngày 2.6, Núi Thành đã phối hợp với Cảng hàng không Chu Lai chia sẻ thông tin hành khách về Núi Thành qua sân bay Chu Lai. Sau đó, tiếp nhận người và phân loại đưa đi cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp F1, người về từ các địa điểm có dịch theo công bố của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp khác, huyện giao cho Trung tâm Y tế huyện Núi Thành, các xã, thị trấn giám sát việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

"Tính đến 8 giờ sáng sáng ngày 2.6 thì Trung tâm Y tế huyện đã cách ly tập trung 38 người từ TP.Hồ Chí Minh trở về. Và sau khi UBND tỉnh có văn bản số 3274 thì chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các nội dung mà tỉnh chỉ đạo.

Riêng tại sân bay Chu Lai, chúng tôi có bố trí xe, nhân viên y tế dành riêng cho người về Núi Thành, để sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thực hiện thủ tục yêu cầu hành khách khai tờ khai y tế, viết giấy cam đoan và phân luồng... thì chúng tôi sẽ đưa người về đến nhà để thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà ngay, đảm bảo họ không đi đến các địa điểm, địa phương khác. Đồng thời, chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 theo dõi các trường hợp này" - ông Ngô Đức An thông tin.

Với Ga đường sắt An Tân, ông Ngô Đức An cho hay, hiện tại hành khách về từ TP.Hồ Chí Minh là gần như không có vì ga này chỉ phục vụ vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, địa phương đã thành lập tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cho vị trí này; sẵn sàng phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin với Ga An Tân để đảm bảo thực hiện tốt nội dung công văn 3274 của UBND tỉnh.