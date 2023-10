Núi Thành động viên gia đình các ngư dân gặp nạn

(QNO) – Ngay sau khi nắm thông tin 2 tàu cá gồm QNa-90129 TS bị lốc xoáy đánh chìm và QNa-90927 TS bị sóng đánh chìm trên biển, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành đã đến động viên gia đình các chủ tàu, ngư dân bị nạn.

Lãnh đạo huyện Núi Thành và xã Tam Giang động viên gia đình ngư dân gặp nạn. Ảnh: H.Đ

Đoàn gồm Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An, lãnh đạo xã Tam Giang, Ban nhân dân thôn Đông An (xã Tam Giang) đã đến động viên, chia sẻ với người thân của 2 chủ tàu (ông Lương Văn Viên và ông Trần Công Trường, thôn Đông An) và một số gia đình thuyền viên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An mong muốn người thân của các ngư dân bình tĩnh, không hoang mang và nắm thông tin chính thống từ chính quyền về vụ việc.

Đồng thời, ông An cũng thông tin đến gia đình các ngư dân về tình hình cứu nạn 2 tàu cá. Hiện nay, có 11 tàu của các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, tàu cá tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Huyện đã đề nghị các cơ quan hữu quan hỗ trợ tích cực để tìm kiếm ngư dân mất tích, kịp thời cấp cứu các ngư dân bị thương…

[VIDEO] - Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam Trần Tiến Hiền trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn: